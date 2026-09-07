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Visite de la machine de Marly, Machine de Marly, Bougival

samedi 19 septembre 2026 · Machine de Marly · Bougival

Visite de la machine de Marly, Machine de Marly, Bougival

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Machine de Marly
Adresse
12 quai Rennequin-Sualem 78380 Bougival
Ville
78380 Bougival
Département
Yvelines
Tarif
Horaires de départ de la visite guidée : 9h45 / 11h / 13h30 / 15h.

Visite de la machine de Marly Samedi 19 septembre, 09h45, 11h00, 13h30, 15h00 Machine de Marly Yvelines

Horaires de départ de la visite guidée : 9h45 / 11h / 13h30 / 15h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:45:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Venez découvrir l’histoire de la machine de Marly, ancien dispositif de pompage des eaux de la Seine jusqu’au château de Versailles construit en 1681, véritable joyau technologique en son temps.
Visite guidée des espaces pédagogiques et du site de pompage toujours en service sur inscription.

Machine de Marly 12 quai Rennequin-Sualem 78380 Bougival Bougival 78380 Yvelines Île-de-France 01 30 78 25 80 http://www.ville-bougival.fr/agenda/machine-de-marly-parcours-de-leau/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.versailles-tourisme.com/billetterie/machine-de-marly-parcours-de-l-eau-journees-europeennes-du-patrimoine.html »}] L’histoire de la machine de Marly, ancien dispositif construit en 1681 de pompage des eaux de la Seine jusqu’au château de Versailles, véritable joyau technologique en son temps. ACCES – Site situé face à l’entrée de l’île de la Loge:
A pied ou à vélo par le chemin longeant la Seine
En voiture : stationnement obligatoire sur le parking attenant à la Maison Louveciennes
En bus : Bus 259 – arrêt La Machine
Visite commentée

© Mairie de Bougival

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