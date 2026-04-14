Visite de la distillerie Maison Combier, Distellerie Combier, Saumur

Visite de la distillerie Maison Combier 1 – 7 juin Distellerie Combier Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T10:00:00+02:00 – 2026-06-01T11:15:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:45:00+02:00

La Maison Combier, plus ancienne distillerie du Val de Loire encore en activité, est célèbre pour avoir créé en 1834 le fameux Triple-Sec « L’Original Combier », liqueur d’orange. Lors de la visite guidée, vous apprendrez les secrets de la Maison, ainsi que le processus de distillation, au cœur de la salle des alambics de 1901 réalisée par les ingénieurs de Gustave Eiffel.

La distillerie produit aujourd’hui une large gamme de liqueurs et sirops, ainsi qu’une gamme d’absinthes, que vous aurez l’occasion de découvrir à la fin de la visite lors d’une dégustation commentée.

Distellerie Combier 48 rue Beaurepaire 49400 Saumur Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0241402302 »}]

Visite guidée au sein de la distillerie Maison Combier

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