Visite de la fabrique de bière au cœur de la bourse du travail, 3 Brasseurs, Troyes

Informations pratiques

Visite de la fabrique de bière au cœur de la bourse du travail 19 et 20 septembre 3 Brasseurs Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Au cœur du centre historique de Troyes, découvrez les secrets de fabrication de la bière 3 Brasseurs avec notre brasseur au sein de l’établissement. À la fin de la visite, un galopin vous sera offert et vous pourrez déguster la création de notre brasseur : La Troyenne !

Venez également admirer notre superbe fresque, rappelant les nombreuses vies de la Bourse du travail depuis sa construction en 1837 : une œuvre de Jean-Jacques Jolinon et des Passeurs de fresques, à ne pas manquer.

Nous vous recevons toutes les 45 minutes par groupe de 10 personnes, de 10h à 12h15 puis de 14h30 à 16h45, le samedi et le dimanche.

3 Brasseurs Place Jean Jaurès, 10000 Troyes Troyes 10000 Quartier du Vauluisant Aube Grand Est 07.52.03.75.38 [{« type »: « phone », « value »: « 07.52.03.75.38 »}] Au cœur du centre historique de Troyes, découvrez les secrets de fabrication de la bière 3 Brasseurs avec notre brasseur. Des groupes de 10 personnes seront pris en charge toutes les 45 minutes. Pour réserver votre créneau, appelez-nous au 07.52.03.75.38.

Au cœur du centre historique de Troyes, découvrez les secrets de fabrication de la bière 3 Brasseurs avec notre brasseur au sein de l’établissement. À la fin de la visite, un galopin vous sera offert…

© Photographe 3 Brasseurs