Visite de la ferme de l’EARL Vallée de Béol au Reposoir, La ferme des Frasses, Le Reposoir

Informations pratiques

Visite de la ferme de l’EARL Vallée de Béol au Reposoir Samedi 19 septembre, 18h00 La ferme des Frasses Haute-Savoie

Visite limitée à 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Au cours de cette visite vous découvrirez l’histoire du reblochon fermier ainsi que la fabrication de ce fromage emblématique de notre territoire de montagne. Vous aurez le plaisir de voir de près les vaches au sein de notre exploitation.

La ferme des Frasses 551 route des Frasses 74950 Le Reposoir Le Reposoir 74950 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 06 03 75 56 84 [{« type »: « phone », « value »: « 06 03 75 56 84 »}] La ferme des Frasses est située au-dessus du village du Reposoir, sur la route du col de la Colombière. Ancienne ferme du XVIIIe siècle rénovée, c’est un site de production artisanal et de vente de Reblochon fermier (A.O.P), Tomme de vache fermière (I.G.P), Tomme blanche ainsi que le fromage le Béol. 800m après le village du Reposoir en direction du Col de la Colombière, prendre la route à gauche en suivant le panneau « vente de reblochons fermiers ».

La famille Blanchet vous propose de venir découvrir son exploitation agricole et sa fabrication de reblochons fermiers.

©CAUL-FUTY Marie-Andrée