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Visite de la Ferme des Trois Cheminées Rue des Trois Cheminées Châtellerault

Visite de la Ferme des Trois Cheminées Rue des Trois Cheminées Châtellerault

Visite de la Ferme des Trois Cheminées Rue des Trois Cheminées Châtellerault samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Rue des Trois Cheminées

Adresse : Elevage des 3 cheminées

Ville : 86100 Châtellerault

Département : Vienne

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Châtellerault

Visite de la Ferme des Trois Cheminées

Rue des Trois Cheminées Elevage des 3 cheminées Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 11:30:00

Date(s) :
2026-07-04

Éleveur de vaches charolaises sur les communes de Châtellerault et Saint-Sauveur, Philippe Memeteau vous attend pour vous faire découvrir le fruit de son travail mené avec passion depuis toujours. La maîtrise de toutes les étapes, de l’élevage à la transformation, vous sera expliquée. Apprenez-en davantage sur son travail quotidien, et découvrez l’amour qu’il porte à ses bêtes. Sur place, vous trouverez un large choix de produits transformés que vous pourrez goûter lors d’une dégustation pleine de goût!   .

Rue des Trois Cheminées Elevage des 3 cheminées Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47  contact@tourisme-chatellerault.fr

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English : Visite de la Ferme des Trois Cheminées

L’événement Visite de la Ferme des Trois Cheminées Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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