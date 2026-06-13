Visite de la Ferme des Trois Cheminées Rue des Trois Cheminées Châtellerault
Visite de la Ferme des Trois Cheminées Rue des Trois Cheminées Châtellerault samedi 4 juillet 2026.
Châtellerault
Visite de la Ferme des Trois Cheminées
Rue des Trois Cheminées Elevage des 3 cheminées Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 11:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Éleveur de vaches charolaises sur les communes de Châtellerault et Saint-Sauveur, Philippe Memeteau vous attend pour vous faire découvrir le fruit de son travail mené avec passion depuis toujours. La maîtrise de toutes les étapes, de l’élevage à la transformation, vous sera expliquée. Apprenez-en davantage sur son travail quotidien, et découvrez l’amour qu’il porte à ses bêtes. Sur place, vous trouverez un large choix de produits transformés que vous pourrez goûter lors d’une dégustation pleine de goût! .
Rue des Trois Cheminées Elevage des 3 cheminées Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47 contact@tourisme-chatellerault.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite de la Ferme des Trois Cheminées
L’événement Visite de la Ferme des Trois Cheminées Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Châtellerault (Vienne)
- Café coups de cœur Médiathèque Georges Rouault Châtellerault 17 juin 2026
- Atelier construction jeux d’assemblage La Cabane du Lac Châtellerault 17 juin 2026
- Takakliké Châtellerault 17 juin 2026
- PLEIN DESSIN Châtellerault 18 juin 2026
- sortie crépusculaire à la recherche de l’engoulevent d’Europe avenue camille pagé – Châtellerault 19 juin 2026