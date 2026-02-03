Visite de la ferme du Bancel de Ferme en Ferme La chèvre du Bancel Saint-Sorlin-en-Valloire

Visite de la ferme du Bancel de Ferme en Ferme

La chèvre du Bancel 1130 Route de Bancel Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

2026-04-25

Élevage de chèvres paturant avec une majorité de l’alimentation produite sur la ferme.

Grande variété de fromages et produits laitiers mais aussi de charcuterie caprine.

Viande de chevreau en vente au détail d’avril à juin.

La chèvre du Bancel 1130 Route de Bancel Saint-Sorlin-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 31 13 13 lachevredubancel@hotmail.fr

English :

Goat farming, with most of the feed produced on the farm.

Wide variety of cheeses and dairy products, as well as goat charcuterie.

Kid meat for retail sale from April to June.

