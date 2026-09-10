Visite de la forteresse royale de Najac, Forteresse royale de Najac, Najac

Informations pratiques

Visite de la forteresse royale de Najac 19 et 20 septembre Forteresse royale de Najac Aveyron

Sans réservation. Tarif : 5€50 par adulte, gratuit pour les enfants. Visites guidées à la demande.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À la découverte de la forteresse royale de Najac

En visite guidée ou en visite libre, la forteresse royale de Najac vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir son histoire fascinante, son architecture militaire exceptionnelle et ses paysages à couper le souffle.

Un incontournable du patrimoine médiéval, perché sur son éperon rocheux au cœur du Rouergue.

Forteresse royale de Najac Rue du château, 12270 Najac Najac 12270 Aveyron Occitanie 05 65 29 71 65 https://www.tourisme-aveyron.com/fr/diffusio/patrimoine-culturel-visites/forteresse-royale-de-najac-najac_TFO18778650928 Célèbre dans le sud-ouest, la forteresse de Najac fut construite en 1253 par Alphonse de Poitiers, pour défendre le Rouergue. Elle fut mêlée activement aux luttes contre les Cathares et la guerre de Cent ans. Son cachot servit de prison aux derniers Templiers.

Témoin du génie architectural militaire du Moyen Âge, son extraordinaire puissance défensive est mise en évidence par une grande maquette. Le donjon abrite des archères de 6,80m, uniques au monde. À mi-hauteur, la chapelle gothique, aux innombrables marques de compagnons, cache le passage secret du dernier refuge des gouverneurs, avant d’accéder au panorama grandiose sur la cité de Najac. Située au sud-ouest de l’Aveyron, 25 km de Villefranche de Rouergue D39, 50km d’Albi, 70 km de Rodez, Montauban et Cahors.

À la découverte de la forteresse royale de Najac

© Lhomme