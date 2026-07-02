Visite de la fouille programmée du Fort du Coudray, Forteresse royale de Chinon, Chinon
samedi 19 septembre 2026 · Forteresse royale de Chinon · Chinon
Informations pratiques
Visite de la fouille programmée du Fort du Coudray Samedi 19 septembre, 14h00 Forteresse royale de Chinon Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Depuis 2024, plusieurs campagnes de fouilles ont été programmées à la Forteresse royale de Chinon le mois de septembre. Elles visent à mieux connaître le Fort du Coudray, et en particulier la succession de bâtiments qui s’y sont établis dès le Xᵉ siècle, jusqu’à la chapelle Saint-Martin du XVᵉ siècle.
Le samedi après-midi, l’archéologue responsable des fouilles partage avec vous les premiers résultats de ses investigations.
Forteresse royale de Chinon 4 Rue du Château, 37500 Chinon, France Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33247931345 https://forteressechinon.fr Située sur son éperon rocheux aux confins de l’Anjou, de la Touraine et du Poitou, la Forteresse royale de Chinon reflète les heures les plus prestigieuses du Moyen Âge.
Dernier refuge d’Henri II Plantagenêt roi d’Angleterre, ses murs millénaires ont accueilli Aliénor d’Aquitaine, Charles VII et Jeanne d’Arc lors des tournants majeurs de l’Histoire de France.
Avec ses remparts ponctués de nombreuses tours défensives, sa silhouette caractéristique fait sa force et son originalité. Les “trois châteaux” qui composent la Forteresse royale livrent aujourd’hui leurs secrets par le biais de reconstitutions, de visites immersives et d’animations variées. Ouvert tous les jours toute l’année sauf les 01/01 et 25/12.
Depuis 2024, plusieurs campagnes de fouilles ont été programmées à la Forteresse royale de Chinon le mois de septembre.
Forteresse royale chinon – Coudray – Crédit Léonard de Serres .jpg
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