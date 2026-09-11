Visite de la frise climatique Warming Stripes de La Rochelle – Vieux Port, Quai de la Georgette, La Rochelle
samedi 19 septembre 2026 · Quai de la Georgette · La Rochelle
Informations pratiques
Visite de la frise climatique Warming Stripes de La Rochelle – Vieux Port 19 et 20 septembre Quai de la Georgette Charente-Maritime
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:45:00+02:00
Visite flash de 30 à 45 minutes et atelier « Emostripes : laisser un mot, un croquis ! » (matériel fourni)
→ Sam. : 14h – public adulte – rdv à l’ascenseur du parking La Rochelle Sud (côté Hôtel Mercure)
Visite flash de 30 à 45 minutes et atelier « dessin de notre carte postale » (matériel fourni)
→ Dim. : 10h – tout public
Découverte en autonomie « Ça c’est la frise du climat » : placez-vous sur la bande qui représente l’année 1865, scannez le QR code proposé par Bobby et lancez la visite audio en avançant vers le futur.
→ tous les jours – tout public
Quai de la Georgette Quai de la Georgette, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine https://www.club-international-la-rochelle.org/warming-stripes-la-rochelle/ https://www.linkedin.com/company/111011379/ L’œuvre du climatologue Ed Hawkins (GIEC) illustre, par une succession de bandes colorées, l’évolution des températures depuis la révolution industrielle. Son message est clair : chaque dixième de degré compte pour toutes les vies sur Terre.
Peinte au sol sur le quai de la Georgette à La Rochelle, cette frise interpelle le public et fédère les énergies. Accès à pied et à vélo. Un parking se trouve en contrebas.
Visite flash de 30 à 45 minutes et atelier « Emostripes : laisser un mot, un croquis ! » (matériel fourni)
© Aerovista et Collectif Warming Stripes 17
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