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Visite de la frise climatique Warming Stripes de La Rochelle – Vieux Port, Quai de la Georgette, La Rochelle

samedi 19 septembre 2026 · Quai de la Georgette · La Rochelle

Visite de la frise climatique Warming Stripes de La Rochelle – Vieux Port, Quai de la Georgette, La Rochelle

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Quai de la Georgette
Adresse
Quai de la Georgette, 17000 La Rochelle
Ville
17000 La Rochelle
Département
Charente-Maritime
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Visite de la frise climatique Warming Stripes de La Rochelle – Vieux Port 19 et 20 septembre Quai de la Georgette Charente-Maritime

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:45:00+02:00

Visite flash de 30 à 45 minutes et atelier « Emostripes : laisser un mot, un croquis ! » (matériel fourni)
→ Sam. : 14h – public adulte – rdv à l’ascenseur du parking La Rochelle Sud (côté Hôtel Mercure)
Visite flash de 30 à 45 minutes et atelier « dessin de notre carte postale » (matériel fourni)
→ Dim. : 10h – tout public
Découverte en autonomie « Ça c’est la frise du climat » : placez-vous sur la bande qui représente l’année 1865, scannez le QR code proposé par Bobby et lancez la visite audio en avançant vers le futur.
→ tous les jours – tout public

Quai de la Georgette Quai de la Georgette, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine https://www.club-international-la-rochelle.org/warming-stripes-la-rochelle/ https://www.linkedin.com/company/111011379/ L’œuvre du climatologue Ed Hawkins (GIEC) illustre, par une succession de bandes colorées, l’évolution des températures depuis la révolution industrielle. Son message est clair : chaque dixième de degré compte pour toutes les vies sur Terre.

Peinte au sol sur le quai de la Georgette à La Rochelle, cette frise interpelle le public et fédère les énergies. Accès à pied et à vélo. Un parking se trouve en contrebas.
Visite flash de 30 à 45 minutes et atelier « Emostripes : laisser un mot, un croquis ! » (matériel fourni)

© Aerovista et Collectif Warming Stripes 17

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