Visite de la frise climatique Warming Stripes de La Rochelle – Vieux Port, Quai de la Georgette, La Rochelle

Informations pratiques

Visite de la frise climatique Warming Stripes de La Rochelle – Vieux Port 19 et 20 septembre Quai de la Georgette Charente-Maritime

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:45:00+02:00

Visite flash de 30 à 45 minutes et atelier « Emostripes : laisser un mot, un croquis ! » (matériel fourni)

→ Sam. : 14h – public adulte – rdv à l’ascenseur du parking La Rochelle Sud (côté Hôtel Mercure)

Visite flash de 30 à 45 minutes et atelier « dessin de notre carte postale » (matériel fourni)

→ Dim. : 10h – tout public

Découverte en autonomie « Ça c’est la frise du climat » : placez-vous sur la bande qui représente l’année 1865, scannez le QR code proposé par Bobby et lancez la visite audio en avançant vers le futur.

→ tous les jours – tout public

Quai de la Georgette Quai de la Georgette, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine https://www.club-international-la-rochelle.org/warming-stripes-la-rochelle/ https://www.linkedin.com/company/111011379/ L’œuvre du climatologue Ed Hawkins (GIEC) illustre, par une succession de bandes colorées, l’évolution des températures depuis la révolution industrielle. Son message est clair : chaque dixième de degré compte pour toutes les vies sur Terre.

Peinte au sol sur le quai de la Georgette à La Rochelle, cette frise interpelle le public et fédère les énergies. Accès à pied et à vélo. Un parking se trouve en contrebas.

Visite flash de 30 à 45 minutes et atelier « Emostripes : laisser un mot, un croquis ! » (matériel fourni)

© Aerovista et Collectif Warming Stripes 17