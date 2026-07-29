Exposition Le H de Atlantique Chapelle des Dames Blanches La Rochelle

samedi 12 septembre 2026 · Chapelle des Dames Blanches · La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Exposition Le H de Atlantique

Chapelle des Dames Blanches 23 quai Maubec La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-09-12

Photographies, dessins et écritures de Anne-Lise Broyer et Colin Lemoine

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Chapelle des Dames Blanches 23 quai Maubec La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 14 70 contact.carre-amelot@ville-larochelle.fr

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English :

Photographs, drawings, and writings by Anne-Lise Broyer and Colin Lemoine

L’événement Exposition Le H de Atlantique La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-18 par Nous La Rochelle