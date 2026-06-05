Visite de la grande Pagode Guan Di de Terre Sainte, Pagode Guan Di de Terre-Sainte, Saint-Pierre
samedi 19 septembre 2026 · Pagode Guan Di de Terre-Sainte · Saint-Pierre
Informations pratiques
Visite de la grande Pagode Guan Di de Terre Sainte Samedi 19 septembre, 15h00 Pagode Guan Di de Terre-Sainte La Réunion
Places limitées, Réservation obligatoire par téléphone ou par mail
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00
Sur les hauteurs de Terre-Sainte s’élève désormais le plus grand temple Guan Di de tout l’océan Indien. Ce magnifique édifice a été construit dans la plus pure tradition chinoise et selon les principes feng shui. Sa charpente commandée en Chine a été assemblée par des ouvriers spécialement venus des provinces chinoises.
Pagode Guan Di de Terre-Sainte Rue du Temple, 97410 SAINT-PIERRE Saint-Pierre 97410 La Réunion La Réunion [{« type »: « email », « value »: « valorisation.patrimoine@saintpierre.re »}, {« type »: « phone », « value »: « 0262 32 62 18 »}]
Sur les hauteurs de Terre-Sainte découvrez le plus grand temple Guan Di de tout l’océan Indien.
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