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Visite de la grande Pagode Guan Di de Terre Sainte, Pagode Guan Di de Terre-Sainte, Saint-Pierre

samedi 19 septembre 2026 · Pagode Guan Di de Terre-Sainte · Saint-Pierre

Visite de la grande Pagode Guan Di de Terre Sainte, Pagode Guan Di de Terre-Sainte, Saint-Pierre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Pagode Guan Di de Terre-Sainte
Adresse
Rue du Temple, 97410 SAINT-PIERRE
Ville
97410 Saint-Pierre
Département
La Réunion
Tarif
Places limitées, Réservation obligatoire par téléphone ou par mail

Visite de la grande Pagode Guan Di de Terre Sainte Samedi 19 septembre, 15h00 Pagode Guan Di de Terre-Sainte La Réunion

Places limitées, Réservation obligatoire par téléphone ou par mail

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

Sur les hauteurs de Terre-Sainte s’élève désormais le plus grand temple Guan Di de tout l’océan Indien. Ce magnifique édifice a été construit dans la plus pure tradition chinoise et selon les principes feng shui. Sa charpente commandée en Chine a été assemblée par des ouvriers spécialement venus des provinces chinoises.

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Sur les hauteurs de Terre-Sainte découvrez le plus grand temple Guan Di de tout l’océan Indien.

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