Visite de la grotte de Cravanche, Grotte de Cravanche, Belfort
samedi 19 septembre 2026 · Grotte de Cravanche · Belfort
Informations pratiques
Visite de la grotte de Cravanche 19 et 20 septembre Grotte de Cravanche Territoire-de-Belfort
Sur inscription | À partir de 8 ans | Visite non accessible aux PMR | Prévoir chaussures et vêtements adaptés.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Classée monument naturel à caractère artistique depuis 1911, Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), la visite de la grotte de Cravanche est intéressante à tous points de vue.
Révélée par hasard en 1876, découvrez l’univers minéral de cette cavité naturelle et ses occupants d’hier et d’aujourd’hui.
Grotte de Cravanche 6, rue Aristide Briand 90300 Cravanche Belfort 90000 Barres Le Mont Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 55 90 90 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.helloasso.com/associations/belfort-tourisme »}] Classée monument naturel à caractère artistique depuis 1911, Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), la visite de la grotte de Cravanche est intéressante à tous points de vue.
Révélée par hasard en 1876, découvrez l’univers minéral de cette cavité naturelle et ses occupants d’hier et d’aujourd’hui.
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© Vincent Schneider
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