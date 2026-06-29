VISITE DE LA LIGNE BLEUE Le Barcarès mardi 7 juillet 2026.

Le Barcarès

VISITE DE LA LIGNE BLEUE

Place de la République Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07 09:30:00

fin : 2026-09-01 12:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-01 2026-09-08 2026-09-15

Entre ruelles et traditions, redécouvrez le Barcarès d’antan lors d’une visite guidée. Inscriptions à l’Office de Tourisme.

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Place de la République Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56 tourisme@lebarcares.fr

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English :

Rediscover the Barcarès of yesteryear with a guided tour of its narrow streets and traditions. Registration at the Tourist Office.

L’événement VISITE DE LA LIGNE BLEUE Le Barcarès a été mis à jour le 2026-06-26 par OT DE PORT BARCARES