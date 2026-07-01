Informations pratiques

Cognac

Visite de la maison Bache-Gabrielsen

5 rue Louis Dominique Cognac Charente

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 15:00:00

fin : 2026-11-18

Date(s) :

2026-11-18

Visite guidée exceptionnelle de la maison de cognac historique et familiale Bache-Gabrielsen. Venez découvrir cette maison de cognac en activité depuis 1905 qui a su garder intact son patrimoine et continuer de faire vivre son savoir-faire.

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5 rue Louis Dominique Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 32 07 45 visites-accueil@bache-gabrielsen.com

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English :

Guided tour of the historic, family-owned Bache-Gabrielsen cognac house. Come discover this cognac house, which has been in operation since 1905 and has managed to preserve its heritage while keeping its craftsmanship alive.

L’événement Visite de la maison Bache-Gabrielsen Cognac a été mis à jour le 2026-07-01 par Destination Cognac