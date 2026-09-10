Visite de la Maison Caillebotte, Maison Caillebotte, Yerres

Informations pratiques

Visite de la Maison Caillebotte 19 et 20 septembre Maison Caillebotte Essonne

1 billet acheté = 1 billet offert – Plein tarif : 12 € – Tarif réduit : 8 € – Gratuit pour les moins de 18 ans (Tarifs valables durant la période d’exposition temporaire)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Entre 1860 et 1879, cette maison et son jardin furent la propriété de la famille Caillebotte. C’est là que Gustave Caillebotte y pratiqua son art et réalisa plus de 80 toiles.

La visite de la Maison Caillebotte remeublée comme à l’époque du peintre grâce aux dons des «Amis de la Propriété Caillebotte» et aux collections du Mobilier National, vous plongera dans l’esprit d’une maison de villégiature de la fin du XIXe siècle et vous permettra de découvrir la vie de sa famille et leurs passions. Ainsi, vous découvrirez la salle à manger et le salon, la salle de billard attenante, entièrement redécorés. La chambre familiale, point phare de la visite, a retrouvé son mobilier d’origine. L’atelier de l’artiste, aménagé en salle d’exposition qui accueille régulièrement des toiles originales de Caillebotte et ses contemporains (expositions temporaires, consulter les dates). Enfin dans les salles muséales on suivra l’histoire de la famille et de la Propriété, considérée désormais comme un des hauts lieux de l’impressionnisme de notre pays.

Maison Caillebotte 8 Rue de Concy, 91330 Yerres, France Yerres 91330 Essonne Île-de-France 0180372061 http://www.maisoncaillebotte.fr Maison du XIXe siècle, présence du peintre Gustave Caillebotte entre 1875 et 1878. Ouvert de mi-mars à mi-novembre, du mardi au dimanche et jours fériés, de14 à 18h30. De mi-novembre à mi -mars, samedi, dimanche et jours fériés, de 14h à 18h.

Visite libre

©Christophe Brachet