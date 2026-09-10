Visite libre du potager du Parc Caillebotte, Maison Caillebotte, Yerres

Informations pratiques

Visite libre du potager du Parc Caillebotte 19 et 20 septembre Maison Caillebotte Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Passionné d’horticulture, Caillebotte peignit souvent le potager. D’une superficie de 1700m2, on y retrouve la serre d’origine, le mécanisme du puisard. Il est aujourd’hui entretenu par les bénévoles de l’association “Potager Caillebotte”.

Maison Caillebotte 8 Rue de Concy, 91330 Yerres, France Yerres 91330 Essonne Île-de-France 0180372061 http://www.maisoncaillebotte.fr Maison du XIXe siècle, présence du peintre Gustave Caillebotte entre 1875 et 1878. Ouvert de mi-mars à mi-novembre, du mardi au dimanche et jours fériés, de14 à 18h30. De mi-novembre à mi -mars, samedi, dimanche et jours fériés, de 14h à 18h.

Visite libre

©Sébastien Erras