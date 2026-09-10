Visite guidée du Parc Caillebotte, des fabriques et du potager, Maison Caillebotte, Yerres

Informations pratiques

Visite guidée du Parc Caillebotte, des fabriques et du potager 19 et 20 septembre Maison Caillebotte Essonne

Rendez-vous devant la Maison Caillebotte. Inscription directement à l’accueil de la Maison Caillebotte dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez profiter d’une visite guidée du Parc de la Maison Caillebotte, un lieu de promenade et de détente. Cette maison et son jardin furent la propriété de la famille Caillebotte entre 1860 et 1879. C’est là que Gustave Caillebotte y pratiqua son art et réalisa plus de 80 toiles.

Maison Caillebotte 8 Rue de Concy, 91330 Yerres, France Yerres 91330 Essonne Île-de-France 0180372061 http://www.maisoncaillebotte.fr Maison du XIXe siècle, présence du peintre Gustave Caillebotte entre 1875 et 1878. Ouvert de mi-mars à mi-novembre, du mardi au dimanche et jours fériés, de14 à 18h30. De mi-novembre à mi -mars, samedi, dimanche et jours fériés, de 14h à 18h.

Visite commentée

©Sébastien Erras