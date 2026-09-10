Visite de la Maison Chrestia, où le poète Francis Jammes vécut de 1897 à 1907. Expositions. Atelier de reliure japonaise., Maison Chrestia, Orthez

Informations pratiques

Visite de la Maison Chrestia, où le poète Francis Jammes vécut de 1897 à 1907. Expositions. Atelier de reliure japonaise. 19 et 20 septembre Maison Chrestia Pyrénées-Atlantiques

Entrée libre. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’exposition « Francis Jammes au temps de la Maison Chrestia, 1897-1907 » et participez à un atelier de reliure japonaise.

Plongez dans l’univers de Francis Jammes et découvrez la ville d’Orthez à l’époque où le poète vivait à la Maison Chrestia, de 1897 à 1907.

À travers des documents, des portraits, des photographies d’époque et des témoignages, cette exposition retrace la vie et l’œuvre de Francis Jammes durant cette période. Elle évoque également plusieurs de ses illustres amis issus des milieux littéraire, artistique et musical, qu’il accueillit à la Maison Chrestia. Une présentation de la ville d’Orthez complète le parcours.

C’est dans cette maison qu’il écrivit plusieurs de ses œuvres majeures, notamment

De l’Angélus de l’aube à l’Angélus du soir,

Le Deuil des primevères,

Le Roman du Lièvre et

Clairières dans le Ciel.

À découvrir également :

l’exposition permanente consacrée à la vie et à l’œuvre du poète, ainsi que

l’exposition « Des Oiseaux de Francis Jammes », présentant des aquarelles de Lucette Julien.

Samedi 19 septembre

de 16h à 17h30, petits et grands sont invités à participer à un atelier de reliure japonaise.

Inscription souhaitée, mais non obligatoire.

Renseignements et inscriptions à l’atelier de reliure japonaise : ass.fjammes@wanadoo.fr ou 05 59 69 11 24 (svp laisser un message).

Maison Chrestia 7 avenue Francis-Jammes, 64300 Orthez Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 69 11 24 http://www.francis-jammes.com La maison Chrestia dite « Francis Jammes » date de 1781. Elle est bâtie dans le plus pur style béarnais avec un logis principal, des dépendances et une grange. Derrière la maison, un puits est construit en galets du gave.

C’est ici que le grand poète Francis Jammes (1868-1938) vécut de 1897 à 1907 et qu’il composa plusieurs de ses œuvres majeures. La maison héberge une exposition permanente sur la vie et l’œuvre de Francis Jammes, ainsi que des expositions thématiques temporaires.

Découvrez l’exposition : « Francis Jammes au temps de la Maison Chrestia, 1897-1907 » ; Atelier de reliure japonaise »

© Association Francis Jammes