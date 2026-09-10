Visite de la Maison de la Géologie – Yves Coppens, Site de Vesvre, Neuvy-Deux-Clochers

Informations pratiques

Visite de la Maison de la Géologie – Yves Coppens 19 et 20 septembre Site de Vesvre Cher

Profitez d’un tarif exceptionnel de 5,00 € par personne pour la visite, avec entrée gratuite pour les enfants de moins de 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Maison de la Géologie Yves Coppens vous ouvre ses portes à la Tour de Vesvre de Neuvy-Deux-Clochers.

Partez à la découverte de l’histoire de la Terre et du vivant à travers un parcours passionnant consacré à la préhistoire, à la géologie et à la paléontologie, des richesses locales aux découvertes nationales et internationales.

Tout au long de la visite, laissez-vous guider par la voix d’Yves Coppens, célèbre paléoanthropologue et l’un des découvreurs de Lucy, dont le musée porte aujourd’hui le nom. Son récit accompagne les visiteurs et apporte un éclairage unique sur les grandes étapes de l’évolution humaine et les fossiles présentés.

Une visite immersive et accessible à toute la famille, pour mieux comprendre l’histoire de notre planète et de nos origines, à l’occasion d’un rendez-vous culturel.

Site de Vesvre Hameau de la Tour, 18250 Neuvy-Deux-Clochers Neuvy-Deux-Clochers 18250 Cher Centre-Val de Loire 02 48 72 74 40 http://latourdevesvre.fr Maison forte du XIIe siècle, construite sur les vestiges d’une ancienne demeure seigneuriale dont l’origine remonte au IXe siècle. Motte du IXe siècle. Ferme attenante du XVe siècle. Depuis plusieurs années le site voit de nombreux travaux, sur la tour extérieur, la grange et actuellement le colombier.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Maison de la Géologie Yves Coppens vous ouvre ses portes.

©Association des Géologues du Centre Loire