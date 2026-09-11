Visite de la maison de Louis Pasteur, Maison de Louis Pasteur, Arbois

Informations pratiques

Visite de la maison de Louis Pasteur 19 et 20 septembre Maison de Louis Pasteur Jura

Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez visiter la Maison et le Laboratoire de Louis Pasteur. Un lieu emblématique où le célèbre savant a mené ses recherches révolutionnaires. Plongez dans l’univers de ce génie de la science, explorez son laboratoire préservé, où furent réalisées des découvertes majeures comme le vaccin contre la rage, et parcourez les pièces de sa maison, témoignant de sa vie quotidienne et de son héritage scientifique.

Maison de Louis Pasteur 83 Rue de Courcelles, 39600 Arbois, France Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté 0384661172 https://www.terredelouispasteur.fr/la-maison-de-louis-pasteur-a-arbois https://www.facebook.com/terrelouispasteur?ref=hl;https://twitter.com/PasteurJURA La maison de Louis Pasteur à Arbois est un lieu patrimonial absolument unique, encore habité par la présence du scientifique. Conservée en l’état, la maison est restée telle que Louis Pasteur l’a connue, elle plonge le visiteur au sein du cadre de vie et de travail du savant.

Visite de la Maison et du Laboratoire de Louis Pasteur.

©OTCDJ