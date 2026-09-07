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Visite de la maison de Venoge, Maison de Champagne de Venoge, Épernay

samedi 19 septembre 2026 · Maison de Champagne de Venoge · Épernay

Visite de la maison de Venoge, Maison de Champagne de Venoge, Épernay

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison de Champagne de Venoge
Adresse
33 avenue de Champagne 51200 Epernay
Ville
51200 Épernay
Département
Marne

Visite de la maison de Venoge 19 et 20 septembre Maison de Champagne de Venoge Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez visitez l’hôtel particulier de Venoge, belle demeure du XIXe siècle en admirant son jardin à l’anglaise et une des plus belles Vinothèques de la région. Puis, dégustez nos différentes cuvées emblématiques à l’intérieur de notre cave.

Maison de Champagne de Venoge 33 avenue de Champagne 51200 Epernay Épernay 51200 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://champagnedevenoge.com »}]
Venez visitez l’hôtel particulier de Venoge, belle demeure du XIXe siècle en admirant son jardin à l’anglaise et une des plus belles Vinothèques de la région. Puis, dégustez nos différentes cuvées à…

©Ville d’Epernay

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