Visite de la maison de Venoge, Maison de Champagne de Venoge, Épernay
samedi 19 septembre 2026 · Maison de Champagne de Venoge · Épernay
Informations pratiques
Visite de la maison de Venoge 19 et 20 septembre Maison de Champagne de Venoge Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Venez visitez l’hôtel particulier de Venoge, belle demeure du XIXe siècle en admirant son jardin à l’anglaise et une des plus belles Vinothèques de la région. Puis, dégustez nos différentes cuvées emblématiques à l’intérieur de notre cave.
Maison de Champagne de Venoge 33 avenue de Champagne 51200 Epernay Épernay 51200 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://champagnedevenoge.com »}]
Venez visitez l’hôtel particulier de Venoge, belle demeure du XIXe siècle en admirant son jardin à l’anglaise et une des plus belles Vinothèques de la région. Puis, dégustez nos différentes cuvées à…
©Ville d’Epernay
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