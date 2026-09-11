Visite de la maison d’éducation de la Légion d’honneur de Saint-Denis, Maison d’éducation de la Légion d’honneur – Ancienne abbaye royale, Saint-Denis

Informations pratiques

Visite de la maison d’éducation de la Légion d’honneur de Saint-Denis Samedi 19 septembre, 14h00 Maison d’éducation de la Légion d’honneur – Ancienne abbaye royale Seine-Saint-Denis

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Pour la première fois, vous pourrez découvrir la maison d’éducation de la Légion d’honneur de Saint-Denis, ancienne abbaye royale accolée à la basilique des rois de France, en visite libre à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Cet édifice, classé aux Monuments historiques, abrite un établissement scolaire public ouvert à cinq cents descendantes de décorés de la Légion d’honneur, de la Médaille militaire et l’ordre national du Mérite. S’il a subi des transformations au cours des siècles et de nouvelles constructions se sont ajoutées pour remplir sa nouvelle fonction éducative, le bâtiment est resté très préservé depuis le XVIIIe siècle.

Les visiteurs pourront ainsi se promener dans le plus grand cloître de France, voir le réfectoire des moines où les élèves prennent encore leur repas ou encore découvrir la superbe salle d’arts plastiques qui renferme une collection de moulages du Louvre.

Des élèves ainsi que des membres de l’équipe seront présents pour vous parler de cette école un peu particulière et de ce lieu chargé d’histoire qui la renferme.

Maison d’éducation de la Légion d’honneur – Ancienne abbaye royale RDV Point d’information touristique Basilique St-Denis – Agence POP – 1 rue de la République 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 55 870 870 http://www.legiondhonneur.fr [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.tourisme-plainecommune-paris.com/visites-guidees/journees-europeennes-du-patrimoine/journees-du-patrimoine-maison-deducation-de-la-legion-dhonneur »}] L’ancienne abbaye royale de Saint-Denis en France, entièrement reconstruite au XVIIIe siècle, abrite depuis 1809 l’une des maisons d’éducation de la Légion d’Honneur, internat de jeunes filles fondé par Napoléon Ier et rattaché à la grande chancellerie de l’ordre. Établissement public, il accueille aujourd’hui en internat 500 élèves de lycée, classes préparatoires et BTS – filles, petites-filles et arrière-petites-filles de décorés de la Légion d’Honneur, de la Médaille militaire et de l’Ordre national du Mérite. Les bâtiments abbatiaux s’élèvent aujourd’hui à l’emplacement de l’abbaye construite au Moyen Âge et qu’ils ont quasi intégralement remplacée. Les travaux, commencés en 1700 et poursuivis pendant tout le XVIIIe siècle, ont suivi les dessins de Robert de Cotte, alors Premier architecte du Roi. La galerie nord et l’infirmerie ne s’achevèrent qu’après 1765, ainsi que le bâtiment renfermant l’hôtellerie et l’appartement du roi. Pendant la Révolution, l’abbaye est transformée en hôpital. En 1809, elle est affectée par Napoléon Ier à la Légion d’Honneur pour l’établissement de la principale de ses maisons d’éducation. M13 Basilique de Saint-Denis Bus 253, 153, 239

Visite libre avec médiation

© David Bordes