Visite de la Maison d’Enfants Louis Warein – Hazebrouck, MECS Louis Warein, Hazebrouck
dimanche 20 septembre 2026 · MECS Louis Warein · Hazebrouck
Informations pratiques
Visite de la Maison d’Enfants Louis Warein – Hazebrouck Dimanche 20 septembre, 14h00 MECS Louis Warein Nord
Visites guidées en petit groupe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Créée grâce au legs d’Edmond Warein en 1869, la Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) Louis Warein est un lieu emblématique de l’histoire sociale d’Hazebrouck.
À l’origine destinée à accueillir des jeunes filles orphelines ou démunies, elle témoigne de l’élan philanthropique du XIXᵉ siècle en faveur de la protection des plus vulnérables.
Au fil des décennies, l’établissement a évolué pour accompagner les transformations de la protection de l’enfance en France. D’un orphelinat à vocation éducative, il est devenu une maison d’enfants accueillant des jeunes confiés à l’Aide sociale à l’enfance, avec des pratiques centrées sur l’accompagnement, l’éducation et le maintien des liens familiaux.
Depuis son intégration à l’EPDSAE en 2018, la MECS Louis Warein poursuit cette mission de service public au sein d’un dispositif moderne et individualisé.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, cette ouverture exceptionnelle vous invite à découvrir un lieu chargé d’histoire, dont l’architecture et le patrimoine racontent plus de 150 ans d’engagement au service de l’enfance. Une occasion unique de mieux comprendre l’évolution des politiques de protection de l’enfance et le rôle qu’a joué, et continue de jouer, cet établissement dans la vie hazebrouckoise.
MECS Louis Warein 37 RUE DE LA SOUS PREFECTURE 59190 HAZEBROUCK Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France
Créée grâce au legs d’Edmond Warein en 1869, la Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) Louis Warein est un lieu emblématique de l’histoire sociale d’Hazebrouck.
©EPDSAE
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