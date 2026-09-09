Visite de La maison du Lougre de l’Odet, Maison du Lougre de l’Odet, Quimper

Informations pratiques

Visite de La maison du Lougre de l’Odet 19 et 20 septembre Maison du Lougre de l’Odet Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pour revivre l’histoire maritime de Quimper, prenez la direction de la Maison du Lougre de l’Odet, dans le quartier de Locmaria, au bout de la place du Stivel. Vous y découvrirez un étonnant diorama retraçant l’histoire et la vie du port de Quimper, accompagné de photos anciennes illustrant la construction et la mise à l’eau du Corentin dans les « cabanes » du dernier chantier naval de la ville.

Accueil et médiation par l’association du Lougre de l’Odet

Pour information : Le bateau est visitable à Concarneau pendant les Journées, profitez-en !

Maison du Lougre de l’Odet 42 Allée de Locmaria, 29000, Quimper Quimper 29000 La Tourelle Finistère Bretagne 0298532000 https://www.lougredelodet.bzh https://www.facebook.com/corentinlelougredelodet;https://www.instagram.com/lelougre.corentin/?hl=fr Siège social de l’Association du Lougre de l’Odet qui gère le voilier trois-mâts Corentin.

Le bateau a été construit sur les allées de Locmaria et mis à l’eau à Quimper, sur l’Odet le 29 juin 1991.

Nos locaux conservent un incroyable diorama du port de Quimper dans les années 1930 : c’est-à-dire une représentation fidèle du port de commerce quimpérois, sur 12 mètres de long, à l’échelle 1/87ème. Véritable témoignage de l’activité portuaire d’autrefois, les maquettistes passionnés de notre association seront là pour vous faire découvrir cette œuvre exceptionnelle. Parking sur place

Prenez la direction de la Maison du Lougre de l’Odet

©Ville de Quimper