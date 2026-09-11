Visite de la Maison Roger Vivier et de ses Archives, Maison Roger Vivier, Paris

Informations pratiques

Visite de la Maison Roger Vivier et de ses Archives 19 et 20 septembre Maison Roger Vivier Paris

Les inscriptions ouvriront en septembre 2026. Visites réservées aux inscrits. Pièce d’identité obligatoire. 15 pers. max par créneau.

Aucune liste d’attente ni accès sans réservation.

Enfants <10 ans non admis. Arriver 15 min avant la visite. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 - 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Maison Vivier ouvre pour la première fois les portes de son nouveau siège, un hôtel particulier du XVIIIᵉ siècle situé au cœur de Saint-Germain-des-Prés.

Plus qu’un simple lieu de travail, cette résidence incarne l’univers de la Maison, où héritage et innovation se rencontrent dans un dialogue constant entre passé et création contemporaine.

Le parcours se déploie à travers des espaces uniques révélant les différentes facettes de l’identité Vivier. Le Salon de l’Héritage met à l’honneur les créations emblématiques de Roger Vivier à travers des pièces d’archives, des photographies et des objets de design. Le Salon Vivier évoque quant à lui l’univers éclectique et raffiné du fondateur, où se croisent influences artistiques, culturelles et esthétiques. Enfin, la Salle des Archives ouvre exceptionnellement ses portes pour dévoiler plus d’un millier de trésors retraçant l’histoire de la Maison, des créations réalisées pour la princesse Soraya aux modèles devenus iconiques grâce à Catherine Deneuve.

À travers ses salons et ses archives, la Maison Vivier fait vivre l’esprit visionnaire de Roger Vivier tout en célébrant à la fois un patrimoine unique, un savoir-faire d’excellence et une créativité toujours en mouvement.

ENGLISH :

On the occasion of the European Heritage Days, Maison Vivier opens the doors of its new headquarters for the very first time: an 18th-century hôtel particulier located in the heart of Saint-Germain-des-Prés.

More than a workplace, this residence embodies the spirit of the Maison, where heritage and innovation engage in a constant dialogue between the past and contemporary creation.

The visitor journey unfolds through a series of unique spaces that reveal the many facets of the Vivier identity. The Heritage Salon celebrates Roger Vivier’s most iconic creations through archival pieces, photographs, and design objects. The Vivier Salon evokes the founder’s eclectic and refined universe, where artistic, cultural, and aesthetic influences converge. The Archives Room opens exceptionally to the public, unveiling more than a thousand treasures that trace the history of the Maison, from creations made for Princess Soraya to designs immortalized by Catherine Deneuve.

Through its salons and archives, Maison Vivier brings Roger Vivier’s visionary spirit to life while celebrating a unique heritage, exceptional craftsmanship, and a creativity that continues to evolve.

Maison Roger Vivier 98 rue de l’Université 75007 Paris Paris 75007 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.rogervivier.com/fr-fr/journee-du-patrimoine-rogervivier/ »}]

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© Roger Vivier