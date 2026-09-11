Visite de la Maison Saint-Yves, Maison Saint-Yves, Saint-Brieuc
samedi 19 septembre 2026 · Maison Saint-Yves · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Visite de la Maison Saint-Yves 19 et 20 septembre Maison Saint-Yves Côtes-d’Armor
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
– Visite guidée en continu sans réservation de la Maison Saint-Yves et sa chapelle avec ouverture exceptionnelle de l’évêché.
– Exposition de Anne-Yvonne Jouan et Marie-José Gustave, « Entre les rives »
– Ateliers:
Samedi 19 septembre à 11h00 : Atelier découverte du fonds ancien de la Médiathèque.
Samedi 19 septembre à 14h30 : Atelier de présentation de documents anciens du service des archives diocésaines.
Maison Saint-Yves Rue Mathurin Méheut, 22000 Saint-Brieuc, France Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33296681340 https://saintbrieuc-treguier.catholique.fr/maison-saint-yves https://www.facebook.com/maisonsaintyves/ L’ancien grand séminaire et sa chapelle ont été construits à partir de 1925. La chapelle a représenté la Bretagne en finale de l’émission “Le Monument préféré des Français” en 2022.
Elle a été décorée par des artistes du mouvement breton Seiz Breur et par l’atelier de mosaïstes Odorico. C’est unique ! L’ensemble a été restauré entre 2009 et 2017. La Maison Saint-Yves accueille les services diocésains dans un lieu culturel ouvert sur la ville. parking gratuit – aménagement PMR – Ligne de bus
Visite guidée en continu
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