Visite de la Maison Syndicale des Mineurs de Lens (Pays d’art et d’histoire), Maison Syndicale, Lens

Informations pratiques

Visite de la Maison Syndicale des Mineurs de Lens (Pays d’art et d’histoire) 19 et 20 septembre Maison Syndicale Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Connaissez-vous vraiment la maison syndicale ?

Vous l’avez peut-être déjà admirée sans jamais y entrer ? Ou peut-être l’avez-vous déjà visitée… mais connaissez-vous l’histoire de son quartier ?

– Visite de la maison syndicale (toutes les 30min)

– Visite du quartier (départ à 14h30 et 16h30)

Laissez-vous surprendre par les noms des rues. Ils racontent les engagements, les combats et les valeurs qui ont façonné l’identité de la ville.

– Visite des coulisses du montage de la future exposition

Maison Syndicale 32 Rue Casimir Beugnet, 62300 Lens, France Lens 62300 Centre-Ville Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321676666 https://tourisme-lens.fr/fiche/la-maison-syndicale Cet ensemble constitue l’une des trois maisons syndicales de mineurs en France, avec Montceau-les-Mines et Carmaux, un lieu de mémoire des luttes ouvrières des mineurs du Pas-de-Calais. L’ensemble, reconstruit et inauguré en 1926, comprend une salle de spectacle, un jardin Art Déco et des bureaux et salles de réunion. La façade principale est surmontée d’un fronton représentant un mineur au travail.

La Maison Syndicale abrite aujourd’hui le siège du Pays d’art et d’histoire ainsi que l’association Euralens et le Pôle Métropolitain de l’Artois. Elle accueille des expositions temporaires.

Connaissez-vous vraiment la maison syndicale ?

©MD – ComCALL