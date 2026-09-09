Visite de la Manuco par membre de l’équipe, La ManuCo, Bordeaux
mercredi 23 septembre 2026 · La ManuCo · Bordeaux
Informations pratiques
Visite de la Manuco par membre de l’équipe Mercredi 23 septembre, 15h30 La ManuCo Gironde
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T15:30:00+02:00 – 2026-09-23T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-23T15:30:00+02:00 – 2026-09-23T16:00:00+02:00
La ManuCo 15 rue causserouge, 33000 bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-manuco/evenements/agenda-de-septembre »}]
Vous ne connaissez pas le tiers-lieu la Manuco ? Venez le découvrir avec une visite des locaux et une présentation de l’association dans ses missions et ses valeurs. La Manuco tiers-lieu
La Manuco
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