Visite de la Manuco par membre de l’équipe, La ManuCo, Bordeaux

Informations pratiques

Visite de la Manuco par membre de l’équipe Mercredi 23 septembre, 15h30 La ManuCo Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T15:30:00+02:00 – 2026-09-23T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-23T15:30:00+02:00 – 2026-09-23T16:00:00+02:00

La ManuCo 15 rue causserouge, 33000 bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-manuco/evenements/agenda-de-septembre »}]

Vous ne connaissez pas le tiers-lieu la Manuco ? Venez le découvrir avec une visite des locaux et une présentation de l’association dans ses missions et ses valeurs. La Manuco tiers-lieu

La Manuco