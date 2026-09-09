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Visite de la Manuco par membre de l’équipe, La ManuCo, Bordeaux

mercredi 23 septembre 2026 · La ManuCo · Bordeaux

Visite de la Manuco par membre de l’équipe, La ManuCo, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
La ManuCo
Adresse
15 rue causserouge, 33000 bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Visite de la Manuco par membre de l’équipe Mercredi 23 septembre, 15h30 La ManuCo Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T15:30:00+02:00 – 2026-09-23T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-23T15:30:00+02:00 – 2026-09-23T16:00:00+02:00

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