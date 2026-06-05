Visite de la mosquée Attayab-Ul-Massadjid et de la pagode Guan Di, Mosquée de Saint-Pierre, Saint-Pierre

Informations pratiques

Visite de la mosquée Attayab-Ul-Massadjid et de la pagode Guan Di Dimanche 20 septembre, 15h00 Mosquée de Saint-Pierre La Réunion

Règles d’usage à respecter ainsi que des vêtements décents – Places limitées – Réservation obligatoire par téléphone ou par mail – Le lieu de RDV est confirmé lors de la réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Visite accompagné d’un guide conférencier agréé par le ministère de la Culture.

Les chinois Hakkas de la région de « Mei Xian » n’avaient qu’une salle de réunion en 1920 à cet endroit. Le temple dédié à Guan di, Dieu de la guerre, de la littérature et protecteur des commerçants, prend sa forme actuelle à partir des années 1950.

Mosquée de Saint-Pierre 43, rue François de Mahy, Saint-Pierre Saint-Pierre 97410 La Ravine Blanche La Réunion La Réunion [{« type »: « email », « value »: « valorisation.patrimoine@saintpierre.re »}, {« type »: « phone », « value »: « 0262 32 62 18 »}]

Visite accompagné d’un guide conférencier agréé par le ministère de la Culture.

Clichés Annie Decupper