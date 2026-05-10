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Visite de la mosquée du Mont, Grande mosquée du Mont, Belfort

samedi 19 septembre 2026 · Grande mosquée du Mont · Belfort

Visite de la mosquée du Mont, Grande mosquée du Mont, Belfort

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Grande mosquée du Mont
Adresse
11 rue du Four à Chaux, 90000 Belfort
Ville
90000 Belfort
Département
Territoire de Belfort
Tarif
Entrée libre

Visite de la mosquée du Mont 19 et 20 septembre Grande mosquée du Mont Territoire de Belfort

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Inaugurée en 2015, après 6 ans de travaux, la mosquée du Mont, qui peut accueillir plus de mille fidèles, est une structure moderne et paisible, qui a su s’adapter à son environnement.
Pour sa première participation aux Journées européennes du patrimoine, la mosquée du Mont propose aux visiteurs, durant les horaires d’ouverture, des visites guidées et des explications diverses sur le culte et la construction du bâtiment.

Grande mosquée du Mont 11 rue du Four à Chaux, 90000 Belfort Belfort 90000 Barres Le Mont Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
Inaugurée en 2015, après 6 ans de travaux, la mosquée du Mont, qui peut accueillir plus de mille fidèles, est une structure moderne et paisible, qui a su s’adapter à son environnement.

© Saïd Ousseini

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