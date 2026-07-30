Visite de la muséographie du relais de poste Journées européennes du Patrimoine Launois-sur-Vence

Informations pratiques

Launois-sur-Vence

Visite de la muséographie du relais de poste Journées européennes du Patrimoine

25 Avenue Roger Ponsart Launois-sur-Vence Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

L’Office de Tourisme des Crêtes Préardennaises vous invite à venir découvrir le relais de poste de Launois sur Vence au travers d’une muséographie à l’occasion des journées européennes du patrimoine. Découvrez l’âge d’or des relais de poste, où chevaux et postillons relayaient messages, voyageurs et marchandises à travers la France. Votre visite en 3 étapes Le corps de logis Explorez 3 salles dédiées à l’histoire et au fonctionnement des relais de poste, au travers d’éléments interactifs variés. Venez rencontrer Joseph le postillon ! La cour et ses bâtiments Arpentez le relais et découvrez l’utilité de chaque bâtiments, de la majestueuse halle à marchandises à la bergerie, en passant bien évidemment par les écuries. La roseraie et le verger Terminez votre visite par un moment nature au milieu des roses et des pommiers. Rendez-vous le samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 12h et de 13h à 18h. Visite libre Parking le long de la grande halle et deux bornes de recharge pour VE.

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25 Avenue Roger Ponsart Launois-sur-Vence 08430 Ardennes Grand Est +33 3 24 35 02 69 officedetourisme@lescretes.fr

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English :

The Crêtes Prérardenaises Tourist Office invites you to discover the Launois-sur-Vence coaching post through a special exhibition organized for European Heritage Days. Discover the golden age of post stations, when horses and postilions carried messages, travelers, and goods across France. Your tour in 3 stages: The main building: Explore three rooms dedicated to the history and operations of post stations through a variety of interactive exhibits. Come meet Joseph, the postilion! The courtyard and its buildings: Stroll through the post house and discover the purpose of each building, from the majestic goods hall to the sheepfold, not to mention the stables. The rose garden and orchard: End your visit with a moment in nature surrounded by roses and apple trees. Join us on Saturday, September 19, and Sunday, September 20, from 10 a.m. to 12 p.m. and from 1 p.m. to 6 p.m. Self-guided tour. Parking available along the main hall, with two EV charging stations.

L’événement Visite de la muséographie du relais de poste Journées européennes du Patrimoine Launois-sur-Vence a été mis à jour le 2026-07-30 par Ardennes Tourisme