Visite de la piscine André Wogenscky, Site Le Corbusier, Firminy

Informations pratiques

Visite de la piscine André Wogenscky Dimanche 20 septembre, 09h30, 11h00 Site Le Corbusier Loire

20 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Découvrez la piscine André Wogenscky d’hier à aujourd’hui.

Visite guidée et présentation des travaux effectués dans cette piscine, conçue et réalisée par André Wogenscky, inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques et encore aujourd’hui utilisée en tant que piscine municipale.

Visite proposée par le Site Le Corbusier en partenariat avec la Ville de Firminy.

Découvrez le programme complet des Journées européennes du Patrimoine dans les édifices Le Corbusier à Firminy en consultant les fiches correspondantes.

Site Le Corbusier Boulevard périphérique du stade, 42700 Firminy, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 61 08 72 http://www.sitelecorbusier.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 61 08 72 »}] Le site Le Corbusier est un site mondial d’architecture moderne.

Le Corbusier, architecte de renommée internationale et fondateur de l’architecture moderne, a choisi Firminy pour concevoir son plus grand ensemble architectural en Europe.

Ce site unique regroupe : la Maison de la Culture, le Stade, l’église Saint-Pierre, la piscine et l’Unité d’Habitation (appartement-témoin, école maternelle, toit terrasse avec son magnifique théâtre de plein air et une vue imprenable sur les environs).

Plusieurs types de visites – libres ou guidées – vous donnent les clefs de lecture de ces Monuments historiques. Vous découvrirez d’une part les jeux de lumières, de couleurs, de volumes et d’autre part les grands principes urbanistiques de la fameuse Charte d’Athènes.

Gabriele Croppi © Conception, Le Corbusier architecte, José Oubrerie assistant (1960-65). Réalisation, José Oubrerie architecte (1970-2006) Sortie n°32 par la N88.

Découvrez la piscine André Wogenscky d’hier à aujourd’hui.

© Saint-Étienne Tourisme et Congrès / Magali Stora