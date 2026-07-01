Visite de la piscine Jutier, Piscine Jutier (vestige gallo-romain), Plombières-les-Bains
samedi 19 septembre 2026 · Piscine Jutier (vestige gallo-romain) · Plombières-les-Bains
Informations pratiques
Visite de la piscine Jutier 19 et 20 septembre Piscine Jutier (vestige gallo-romain) Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Remontez le temps en pénétrant dans la Piscine Jutier, vestige du passé thermal de Plombières-les-Bains. Ce bain antique, intégré à l’ensemble thermal de la ville, témoigne de l’importance des eaux chaudes dans l’histoire locale. Entre architecture, usages d’autrefois et traditions thermales, ce lieu offre un aperçu de plusieurs siècles de fréquentation et de soins autour de cette ressource naturelle exceptionnelle.
Piscine Jutier (vestige gallo-romain) Rue Stanislas, 88370 Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est 03 29 66 00 24 http://www.plombieres-les-bains.fr/fr/accueil.html La piscine Jutier est une ancienne piscine romaine du IIe siècle, localisée en sous-sol avec des gradins antiques. Elle était remplie d’eau tempérée dans laquelle les Romains se baignaient après leur bain de vapeur dans l’étuve romaine.
En 1857, l’ingénieur des mines Prosper Jutier est chargé par Napoléon III d’entreprendre un vaste chantier de fouilles dans le sous-sol de Plombières, afin de retrouver les captages romains. Il découvre ainsi une piscine qui fait partie de l’ensemble thermal gallo-romain. Cette piscine située sous la rue Stanislas, est longue de 10 mètres sur 6,7 mètres de large, et est classée au titre des Monuments historiques en 1980.
Le site est accessible par un « trou d’homme » et n’est ouvert à la visite que durant les journées du Patrimoine. Parking à proximité.
Remontez le temps en pénétrant dans la Piscine Jutier, vestige du passé thermal de Plombières-les-Bains. Ce bain antique, intégré à l’ensemble thermal de la ville, témoigne de l’importance des eaux…
Office de tourisme Remiremont Plombières
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