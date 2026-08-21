Visite de la plateforme de compostage d’Ingrandes, Plateforme de compostage, Ingrandes

Informations pratiques

Visite de la plateforme de compostage d’Ingrandes Samedi 19 septembre, 09h00 Plateforme de compostage Vienne

20 personnes par visite, sur réservation. Port de chaussures fermées obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Découvrez les coulisses de la plateforme de compostage d’Ingrandes et suivez le parcours des déchets organiques jusqu’à leur transformation en compost. Au cours de la visite, les différentes étapes du processus de valorisation vous seront présentées, ainsi que le devenir de vos biodéchets. Une occasion de mieux comprendre le rôle du compostage dans l’économie circulaire et son intérêt pour une agriculture plus durable.

Plateforme de compostage 1 rue de la croix Baudy 86200 Ingrandes Ingrandes 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://admin.eventdrive.com/fr/visite-de-la-plateforme-de-compostage-dingrandes-86/sinscrire »}] Plateforme de compostage

Venez découvrir les coulisses d’un site de valorisation des déchets organiques !

©VEOLIA