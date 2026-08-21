Visite de la plateforme de méthanisation de Tergnier, Evolis Biogaz, Tergnier

Informations pratiques

Visite de la plateforme de méthanisation de Tergnier Samedi 19 septembre, 09h00 Evolis Biogaz Aisne

15 personnes par visite ; Port de chaussures fermées obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Venez découvrir les coulisses d’une plateforme de méthanisation !

Au programme : présentation du processus de transformation de la matière organique en biogaz et en digestat, explications sur le devenir de vos déchets, et visite guidée des installations. Une occasion unique de comprendre comment vos déchets produisent de l’énergie verte et un engrais naturel, au cœur de la transition énergétique et d’une agriculture durable.

Evolis Biogaz Rue Ernest Gouin – 02700 TERGNIER Tergnier 02700 Vouël Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://admin.eventdrive.com/fr/visite-de-la-plateforme-de-methanisation-de-tergnier-02/sinscrire »}] Plateforme de méthanisation

Venez découvrir les coulisses d’une plateforme de méthanisation !

©VEOLIA