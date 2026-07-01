Visite de la porte Bannier, Place du Martroi, Orléans

Informations pratiques

Visite de la porte Bannier 19 et 20 septembre Place du Martroi Loiret

19 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Porte Bannier est l’une des portes de l’enceinte construite au 13ᵉ siècle dans le quartier Martroi. Elle permet le passage vers Paris. Au cours des 14ᵉ et 15ᵉ siècles, elle bénéficie de travaux très importants qui vont en faire l’un des monuments principaux de la ville médiévale. Elle est détruite à la fin du 15ᵉ siècle, mais une partie est encore conservée.

Visite menée par les guides conférencières du service Ville d’art et d’histoire – Mairie d’Orléans.

Limitée à 19 personnes, départ de visite toutes les 15-20 min.

Attention : pour les personnes à mobilité réduite : escaliers, pas d’ascenseur.

Place du Martroi Place du Martroi 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire C’était le lieu où l’on exécutait les condamnés et servait de marché aux blés.

Cette place fut intégrée à la ville lors de la construction de la seconde enceinte au XIVe siècle. Quelques vestiges de la Porte Bannier sont encore visibles dans le parking sous la place.

La place du Martroi est aujourd’hui le lieu le plus important, marqué par la statue équestre de la Pucelle inaugurée le 8 mai 1855. La statue est l’œuvre du sculpteur Foyatier et représente Jeanne d’Arc rendant grâce à Dieu.

La Porte Bannier est l’une des portes de l’enceinte construite au 13e siècle dans le quartier Martroi.

© mairie d’Orléans