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Visite de la préfecture de la Corrèze, Hôtel de la préfecture de la Corrèze, Tulle

Visite de la préfecture de la Corrèze, Hôtel de la préfecture de la Corrèze, Tulle

Visite de la préfecture de la Corrèze, Hôtel de la préfecture de la Corrèze, Tulle dimanche 20 septembre 2026.

Lieu : Hôtel de la préfecture de la Corrèze

Adresse : Place Roosevelt, 19000 Tulle

Ville : 19000 Tulle

Département : Corrèze

Début : dimanche 20 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Tarif : Gratuit.

Visite de la préfecture de la Corrèze Dimanche 20 septembre, 09h00 Hôtel de la préfecture de la Corrèze Corrèze

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée des salons de l’hôtel de préfecture et de la préfecture.

Hôtel de la préfecture de la Corrèze Place Roosevelt, 19000 Tulle Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 20 55 38 http://www.correze.gouv.fr Il s’agit d’un édifice inspiré de l’architecture Louis XIII, construit entre 1864 et 1880 avec un parc d’une superficie de 4,7 hectares où une cinquantaine d’essences différentes âgées de 50 à 200 ans sont présentes. Parking place Roosevelt.
Visite guidée des salons de l’hôtel de préfecture et de la préfecture.

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