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Visite de la réhabilitation de la Grand’ Poste de Saint Etienne – Jardins d’Arcadie, Résidence Jardins d’Arcadie, Saint-Étienne

samedi 19 septembre 2026 · Résidence Jardins d'Arcadie · Saint-Étienne

Visite de la réhabilitation de la Grand’ Poste de Saint Etienne – Jardins d’Arcadie, Résidence Jardins d’Arcadie, Saint-Étienne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Résidence Jardins d'Arcadie
Adresse
1 rue Lieutenant Morin 42000 Etienne
Ville
42000 Saint-Étienne
Département
Loire

Visite de la réhabilitation de la Grand’ Poste de Saint Etienne – Jardins d’Arcadie Samedi 19 septembre, 10h00 Résidence Jardins d’Arcadie Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite de la réhabilitation de la Grand’ Poste de Saint Etienne – Jardins d’Arcadie

Résidence Jardins d’Arcadie 1 rue Lieutenant Morin 42000 Etienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Visite de la réhabilitation de la Grand’ Poste de Saint Etienne – Jardins d’Arcadie

©Ministère de la Culture

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