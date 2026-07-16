AGENDA · Saint-Étienne
Visite de la réhabilitation de la Grand’ Poste de Saint Etienne – Jardins d’Arcadie, Résidence Jardins d’Arcadie, Saint-Étienne
samedi 19 septembre 2026 · Résidence Jardins d'Arcadie · Saint-Étienne
Informations pratiques
Visite de la réhabilitation de la Grand’ Poste de Saint Etienne – Jardins d’Arcadie Samedi 19 septembre, 10h00 Résidence Jardins d’Arcadie Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Visite de la réhabilitation de la Grand’ Poste de Saint Etienne – Jardins d’Arcadie
Résidence Jardins d’Arcadie 1 rue Lieutenant Morin 42000 Etienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Visite de la réhabilitation de la Grand’ Poste de Saint Etienne – Jardins d’Arcadie
©Ministère de la Culture
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