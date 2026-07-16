Visite de la réhabilitation de la Grand’ Poste de Saint Etienne – Jardins d’Arcadie, Résidence Jardins d’Arcadie, Saint-Étienne

Informations pratiques

Visite de la réhabilitation de la Grand’ Poste de Saint Etienne – Jardins d’Arcadie Samedi 19 septembre, 10h00 Résidence Jardins d’Arcadie Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite de la réhabilitation de la Grand’ Poste de Saint Etienne – Jardins d’Arcadie

Résidence Jardins d’Arcadie 1 rue Lieutenant Morin 42000 Etienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de la réhabilitation de la Grand’ Poste de Saint Etienne – Jardins d’Arcadie

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