Visite de la Résidence Universitaire Adaptée FSEF Colliard Paris 5 Centre Colliard Paris

Informations pratiques

La FSEF (Fondation Santé Etudiants de France) gère trois Résidences universitaires à destination exclusive d’étudiants en situation de handicap moteur. Les Résidences se situent sur Grenoble, Nanterre et Paris 5. A l’occasion de la Quinzaine de l’accessibilité et du handicap 2026, la Résidence Universitaire Adaptée FSEF Colliard Paris 5 vous propose de vous rencontrer au cours de journées portes ouvertes.

La Résidence Universitaire Adaptée FSEF Colliard Paris 5 participe à la Quinzaine de l’accessibilité et du handicap 2026 de la Ville de Paris. A cette occasion, nous vous proposons de découvrir notre établissement.

Du lundi 28 septembre 2026 au vendredi 02 octobre 2026 :

Du lundi 21 septembre 2026 au vendredi 25 septembre 2026 :

gratuit

Prendre RDV :

Par mail : demande à adresser à : rua.paris5@fsef.net

Par téléphone : 01 85 56 00 12

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-21T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-03T01:59:59+02:00

Date(s) :

Centre Colliard 4 rue quatrefages 75005 Paris

+33185560012 rua.paris5@fsef.net



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