Visite de la sacristie par le sacristain, Cathédrale Saint-Maclou, Pontoise
samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale Saint-Maclou · Pontoise
Informations pratiques
Visite de la sacristie par le sacristain 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Maclou Val-d’Oise
Entrée Libre. Attention : le matin du dimanche, l’édifice ne pourra être visité en raison de l’office religieux qui se tiendra de 10:30 à midi.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite de la sacristie par le sacristain.
Découvrez les trésors de la cathédrale fondée au milieu du XIIe siècle, fleuron majeur du patrimoine de la ville. Kévin Dupuy, sacristain de la cathédrale, vous présentera quelques trésors cachés de ce site normalement non accessible au public.
Cathédrale Saint-Maclou 53 Rue de l’Hôtel de Ville, 95300 Pontoise, France Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France 0130383424 http://www.ville-pontoise.fr Siège de la plus importante des six paroisses de Pontoise, elle fut construite au XIe siècle et témoigne du dynamisme et de la richesse de la ville à cette époque. Commencée en style roman, elle fut achevée en style gothique flamboyant. Elle a été consacrée en tant que cathédrale en 1966. Édifice classé au titre des Monuments historiques par Prosper Mérimée en 1840. SNCF gare de Pontoise par gares du Nord ou Saint-Lazare / A15
Visite commentée par le sacristain
Carré Patimoine de Pontoise (CIAP)
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