Visite de la sauveté de Rieupeyroux, Eglise Saint-Martial de Rieupeyroux, Rieupeyroux
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Saint-Martial de Rieupeyroux · Rieupeyroux
Informations pratiques
Visite de la sauveté de Rieupeyroux Dimanche 20 septembre, 17h00 Eglise Saint-Martial de Rieupeyroux Aveyron
Gratuit. Renseignements : 06 14 48 48 55
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
C’est sur les traces de l’histoire millénaire de Rieupeyroux que cette visite guidée, proposée par le Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue, vous invite à partir. Conçu à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, ce parcours vous permettra de découvrir les vestiges et les éléments architecturaux remarquables de cette ancienne sauveté, ainsi que l’imposante église Saint-Martial, remarquable exemple d’édifice religieux fortifié.
Eglise Saint-Martial de Rieupeyroux 1 Rue Notre Dame, 12240 Rieupeyroux Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie
C’est sur les traces de l’histoire millénaire de Rieupeyroux que cette visite guidée menée par le Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue vous propose de vous lancer. Le parcours conçu à de…
© Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue
À voir aussi à Rieupeyroux (Aveyron)
- Apéro concert du Festival de cinéma Dia Sodade Rieupeyroux 10 septembre 2026
- Apéro concert du Festival de cinéma Sur un malentendu ! Rieupeyroux 11 septembre 2026
- Apéro concert du Festival de cinéma Accord Perdu Rieupeyroux 12 septembre 2026
- Apéro concert du Festival de cinéma Duo Myosotis Rieupeyroux 13 septembre 2026
- JEP 2026 Visite libre de l’église St Martial Rieupeyroux 19 septembre 2026