Visite de la sauveté de Rieupeyroux, Eglise Saint-Martial de Rieupeyroux, Rieupeyroux

Informations pratiques

Visite de la sauveté de Rieupeyroux Dimanche 20 septembre, 17h00 Eglise Saint-Martial de Rieupeyroux Aveyron

Gratuit. Renseignements : 06 14 48 48 55

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

C’est sur les traces de l’histoire millénaire de Rieupeyroux que cette visite guidée, proposée par le Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue, vous invite à partir. Conçu à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, ce parcours vous permettra de découvrir les vestiges et les éléments architecturaux remarquables de cette ancienne sauveté, ainsi que l’imposante église Saint-Martial, remarquable exemple d’édifice religieux fortifié.

Eglise Saint-Martial de Rieupeyroux 1 Rue Notre Dame, 12240 Rieupeyroux Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie

C’est sur les traces de l’histoire millénaire de Rieupeyroux que cette visite guidée menée par le Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue vous propose de vous lancer. Le parcours conçu à de…

© Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue