Visite de la sous-préfecture, ancien orphelinat de la Marine, Sous-Préfecture de Rochefort, Rochefort

Informations pratiques

Visite de la sous-préfecture, ancien orphelinat de la Marine Samedi 19 septembre, 10h00, 11h30 Sous-Préfecture de Rochefort Charente-Maritime

Nombre limité de personnes. Inscriptions aux visites obligatoires à partir du 11 septembre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Vaste édifice de style néoclassique, l’actuelle sous-préfecture a pris place, en 1985, dans l’ancien orphelinat de la Marine, bâti en 1848 par l’ingénieur Antoine Mathieu. Destiné à accueillir des jeunes filles ayant perdu leur père au service de la Marine, ainsi qu’à des veuves, l’établissement était placé sous la responsabilité de la Compagnie des sœurs de la Charité.

Visites guidées par un guide-conférencier du service du patrimoine – samedi 10h et 11h30

Exposition dans la chapelle du savoir-faire et des réalisations des élèves du lycée Gilles Jamain (Bac-Pro Métiers de la couture et de la confection, et Métiers de l’accueil) – Vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h / Samedi de 9h à 12h30 – entrée libre et gratuite

Sous-Préfecture de Rochefort 21 Rue Jean Jaurès, 17300 Rochefort Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://hebre.ville-rochefort.fr »}] Vaste édifice de style néoclassique, l’actuelle sous-préfecture a pris place, en 1985, dans l’ancien orphelinat de la Marine, bâti en 1848 par l’ingénieur Antoine Mathieu. Destiné à accueillir des jeunes filles ayant perdu leur père au service de la Marine, ainsi qu’à des veuves, l’établissement était placé sous la responsabilité de la Compagnie des sœurs de la Charité.

Vaste édifice de style néoclassique, l’actuelle sous-préfecture a pris place, en 1985, dans l’**ancien orphelinat de la Marine, bâti en 1848** par l’ingénieur Antoine Mathieu. Destiné à accueillir au…

©Frédéric Chasseboeuf