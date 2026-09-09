Visite de la sous-préfecture de Mamers et animations dans le parc, Sous-préfecture de Mamers, Mamers

Informations pratiques

Visite de la sous-préfecture de Mamers et animations dans le parc Samedi 19 septembre, 14h00 Sous-préfecture de Mamers Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, la Sous-préfecture de Mamers ouvre ses portes aux visiteurs afin de présenter ses missions ainsi que le rôle et le bureau du Sous-préfet.

Les visiteurs auront l’occasion de découvrir également une partie de la résidence du Sous-préfet.

Des animations se dérouleront dans le parc en présence de la Gendarmerie de Mamers et des Pompiers de la Sarthe.

Les visites, d’une durée de 30 à 45 minutes, sont organisées 19 septembre de 14h à 18h, par groupe d’une quinzaine de personnes.

Les inscriptions sont à effectuer au préalable :

– Via le lien suivant : https://my.weezevent.com/visite-de-la-sous-prefecture-de-mamers-pour-les-jep-1

– Au numéro de téléphone suivant : 02 85 32 74 24

– Ou à l’adresse mail suivante : sp-mamers@sarthe.gouv.fr

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À l’occasion des journées européennes du patrimoine, la Sous-préfecture de Mamers ouvre ses portes aux visiteurs afin de présenter ses missions ainsi que le rôle et le bureau du Sous-préfet.

Ministère de l’Intérieur