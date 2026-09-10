UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Blanc

Visite de la sous-préfecture du Blanc, Sous-préfecture du Blanc, Le Blanc

samedi 19 septembre 2026 · Sous-préfecture du Blanc · Le Blanc

Visite de la sous-préfecture du Blanc, Sous-préfecture du Blanc, Le Blanc

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Sous-préfecture du Blanc
Adresse
10 rue de la sous préfecture, 36300 le Blanc
Ville
36300 Le Blanc
Département
Indre
Tarif
Inscription obligatoire via Destination Brenne ou l'Ecomusée de la Brenne.

Visite de la sous-préfecture du Blanc 19 et 20 septembre Sous-préfecture du Blanc Indre

Inscription obligatoire via Destination Brenne ou l’Ecomusée de la Brenne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00

La sous-préfecture du Blanc ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées du Patrimoine. Vous pourrez découvrir ce lieu, son histoire, et poser vos questions à Madame la Sous-préfète de l’arrondissement du Blanc.

Sous-préfecture du Blanc 10 rue de la sous préfecture, 36300 le Blanc Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.parc-naturel-brenne.fr/agenda »}]
La sous-préfecture du Blanc ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées du Patrimoine.

©NR36

À voir aussi à Le Blanc (Indre)