Visite de la sous-préfecture du Blanc, Sous-préfecture du Blanc, Le Blanc

Informations pratiques

Visite de la sous-préfecture du Blanc 19 et 20 septembre Sous-préfecture du Blanc Indre

Inscription obligatoire via Destination Brenne ou l’Ecomusée de la Brenne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00

La sous-préfecture du Blanc ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées du Patrimoine. Vous pourrez découvrir ce lieu, son histoire, et poser vos questions à Madame la Sous-préfète de l’arrondissement du Blanc.

Sous-préfecture du Blanc 10 rue de la sous préfecture, 36300 le Blanc Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.parc-naturel-brenne.fr/agenda »}]

La sous-préfecture du Blanc ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées du Patrimoine.

©NR36