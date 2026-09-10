Visite de la sous-préfecture du Blanc, Sous-préfecture du Blanc, Le Blanc
samedi 19 septembre 2026 · Sous-préfecture du Blanc · Le Blanc
Informations pratiques
Visite de la sous-préfecture du Blanc 19 et 20 septembre Sous-préfecture du Blanc Indre
Inscription obligatoire via Destination Brenne ou l’Ecomusée de la Brenne.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00
La sous-préfecture du Blanc ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées du Patrimoine. Vous pourrez découvrir ce lieu, son histoire, et poser vos questions à Madame la Sous-préfète de l’arrondissement du Blanc.
Sous-préfecture du Blanc 10 rue de la sous préfecture, 36300 le Blanc Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.parc-naturel-brenne.fr/agenda »}]
La sous-préfecture du Blanc ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées du Patrimoine.
©NR36
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