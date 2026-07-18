Visite de la station de traitement des eaux usées de l’Eurométropole de Strasbourg, Station d’épuration de Strasbourg – La Wantzenau, Strasbourg

Informations pratiques

Visite de la station de traitement des eaux usées de l’Eurométropole de Strasbourg Samedi 19 septembre, 09h30 Station d’épuration de Strasbourg – La Wantzenau Collectivité européenne d’Alsace

Visite gratuite sur inscription obligatoire.

6 visites de 30 participants maximum.

Chaussures fermées obligatoires. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. Accès PMR partiel uniquement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Plongez au cœur d’un patrimoine industriel essentiel au fonctionnement du territoire et découvrez les différentes étapes du traitement des eaux usées. Cette visite permet de comprendre comment les procédés mis en œuvre préservent la qualité des milieux naturels tout en répondant aux enjeux environnementaux actuels.

Au fil du parcours, les visiteurs découvriront le fonctionnement de la 5ᵉ plus grande station de traitement des eaux usées de France, capable de traiter jusqu’à 4 600 litres d’eau par seconde. Ils pourront également comprendre comment les boues issues du traitement sont valorisées pour produire une énergie décarbonée réinjectée dans les réseaux de la ville.

Cette immersion met en lumière un patrimoine industriel en constante évolution, qui conjugue innovation, transition écologique et préservation durable des ressources.

Station d’épuration de Strasbourg – La Wantzenau Rte du Glaserswoerth, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Robertsau Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/strasbourg »}]

Plongez au cœur d’un patrimoine industriel essentiel au fonctionnement du territoire et découvrez les différentes étapes du traitement des eaux usées. Cette visite permet de comprendre comment les en…

©Veolia