Visite de la STEP d’Antibes, STEP Antibes, Antibes

Informations pratiques

Visite de la STEP d’Antibes Samedi 19 septembre, 09h30 STEP Antibes Alpes-Maritimes

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Venez découvrir l’envers du décor de la station d’épuration de La Salis, un équipement discret et performant, intégré au cœur du Cap d’Antibes depuis 1987. Explorez comment, au quotidien, nos installations traitent les eaux usées de 245 000 habitants grâce à des technologies innovantes. Entre protection du littoral, gestion durable et réutilisation des eaux, plongez au cœur d’une infrastructure essentielle, aussi invisible qu’indispensable à la préservation de notre environnement.

STEP Antibes 54 Bd James Wyllie – 06160 Antibes Antibes 06160 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/gs2gww »}]

Venez découvrir l’envers du décor de la station d’épuration de La Salis, un équipement discret et performant, intégré au cœur du Cap d’Antibes depuis 1987. Explorez comment, au quotidien, nos les de…

©Veolia