Visite de la TOUR BELLENDA : LE BELLADARIUM, Tour Bellanda, Nice

Informations pratiques

Visite de la TOUR BELLENDA : LE BELLADARIUM 19 et 20 septembre Tour Bellanda Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

TOUR BELLENDA – LE BELLANDARIUM

Montée Lesage – colline du Château

Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

Visites libres

Par sa position privilégiée, la tour Bellanda offre l’une des plus belles vues sur la baie des Anges et nous raconte l’histoire de Nice à travers les costumes des différentes époques.

Tour Bellanda montée Lesage, 06300 Nice Nice 06300 Vieux Nice Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

TOUR BELLENDA – LE BELLANDARIUM

© Ville de Nice