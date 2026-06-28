Visite de la TOUR BELLENDA : LE BELLADARIUM, Tour Bellanda, Nice
samedi 19 septembre 2026 · Tour Bellanda · Nice
Informations pratiques
Visite de la TOUR BELLENDA : LE BELLADARIUM 19 et 20 septembre Tour Bellanda Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
TOUR BELLENDA – LE BELLANDARIUM
Montée Lesage – colline du Château
Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
Visites libres
Par sa position privilégiée, la tour Bellanda offre l’une des plus belles vues sur la baie des Anges et nous raconte l’histoire de Nice à travers les costumes des différentes époques.
Tour Bellanda montée Lesage, 06300 Nice Nice 06300 Vieux Nice Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
TOUR BELLENDA – LE BELLANDARIUM
© Ville de Nice
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