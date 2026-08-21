Visite de la Tour de l’horloge de la gare de Brest, Gare SNCF de Brest (belvédère), Brest

Informations pratiques

Visite de la Tour de l’horloge de la gare de Brest Samedi 19 septembre, 11h00, 14h00, 15h00 Gare SNCF de Brest (belvédère) Finistère

Limité à 6 personnes par groupe, chaussures à talons fortement déconseillées, Inscription à partir du 3 septembre 2026.

Rendez-vous sur https://patrimoine.sncf.com pour retrouver le programme complet des JEP SNCF.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Tour de l’horloge de la gare de Brest ouvre ses portes.

Gare SNCF de Brest (belvédère) Gare SNCF, 29200 Brest Brest 29200 Finistère Bretagne http://journees-patrimoine.brest.fr https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA29000103 [{« type »: « link », « value »: « https://patrimoine.sncf.com/ »}] Belvédère de la gare SNCF en haut du Sentier du Merle Blanc, au pied de l’œuvre « Quadrille ».

Eléments protégés :

Le bâtiment des voyageurs de la gare ferroviaire de Brest, à savoir le corps du bâtiment central avec son hall en totalité, la tour en totalité, ainsi que les façades et toitures des deux ailes latérales, suivant le plan annexé, ensemble figurant au cadastre section BP parcelle n°270 : inscription par arrêté du 19 septembre 2018. Bus/Tram à proximité

Journées Européennes du Patrimoine en gare de Brest

© Fabrice Crocquet