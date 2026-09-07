Visite de la tour de l’Islette, Tour de l’Islette, Vendôme
samedi 19 septembre 2026 · Tour de l'Islette · Vendôme
Informations pratiques
Visite de la tour de l’Islette Samedi 19 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Tour de l’Islette Loir-et-Cher
Limité à 18 personnes par visite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Visite guidée par un guide conférencier.
Durée: 45 minutes
Tour de l’Islette Rue du Puits 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Tour du XVe siècle des anciennes fortifications de Vendôme. rue du Puits, accès face à la maison de retraite des Tilleuls
Visite guidée par un guide conférencier.
©ville de Vendôme
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