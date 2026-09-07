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Visite de la tour de l’Islette, Tour de l’Islette, Vendôme

samedi 19 septembre 2026 · Tour de l'Islette · Vendôme

Visite de la tour de l’Islette, Tour de l’Islette, Vendôme

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Tour de l'Islette
Adresse
Rue du Puits 41100 Vendôme
Ville
41100 Vendôme
Département
Loir-et-Cher
Tarif
Limité à 18 personnes par visite

Visite de la tour de l’Islette Samedi 19 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Tour de l’Islette Loir-et-Cher

Limité à 18 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Visite guidée par un guide conférencier.
Durée: 45 minutes

Tour de l’Islette Rue du Puits 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Tour du XVe siècle des anciennes fortifications de Vendôme. rue du Puits, accès face à la maison de retraite des Tilleuls
Visite guidée par un guide conférencier.

©ville de Vendôme

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