Visite de la tour de l’Islette, Tour de l’Islette, Vendôme

Informations pratiques

Visite de la tour de l’Islette Samedi 19 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Tour de l’Islette Loir-et-Cher

Limité à 18 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Visite guidée par un guide conférencier.

Durée: 45 minutes

Tour de l’Islette Rue du Puits 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Tour du XVe siècle des anciennes fortifications de Vendôme. rue du Puits, accès face à la maison de retraite des Tilleuls

Visite guidée par un guide conférencier.

©ville de Vendôme