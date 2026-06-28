Visite de la TOUR SAINT-FRANÇOIS, Couvent et tour Saint-François, Nice

Informations pratiques

Visite de la TOUR SAINT-FRANÇOIS 19 et 20 septembre Couvent et tour Saint-François Alpes-Maritimes

Non accessible aux enfants âgés de moins de 7 ans et aux PMR. 261 marches. Attention la cloche sonne toutes les 30 minutes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites libres

Tel un signal dans la Vieille Ville rythmée par le son de sa cloche, de son horloge, marche après marche, votre effort sera à la hauteur de la vue époustouflante embrassant la cité niçoise.

Rendez-vous ruelle Saint-André

Non accessible aux enfants âgés de moins de 7 ans et aux PMR.

261 marches. Attention la cloche sonne toutes les 30 minutes.

Dernières montées à 12h30 et 17h30

www.vah.nice.fr

Couvent et tour Saint-François 4 rue Saint-François de Paule, 06300 Nice, France Nice 06300 Vieux Nice Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.vah.nice.fr »}] [{« link »: « http://www.vah.nice.fr »}, {« link »: « http://www.vah.nice.fr »}] La façade de l’église gothique date du XVe siècle (1410 et 1483), le chœur et le clocher sont du XVIIIe siècle (respectivement 1750 et 1723). En 1837, l’église est surélevée d’un étage pour accueillir l’horloge (architecte Vernier). Seuls vestiges d’une église médiévale à Nice.

Visites libres

© Ville de Nice